الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

اقرأ المزيد:

وذلك بحلول عام 2100، حيث ستشهد البشرية أكبر عدد من الوفيات، ودعا جيتس إلى ضرورة التوجه نحو تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري،

مؤكدًا على ضرورة استخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة للتحكم في مستويات الانبعاثات، كما أشار لضرورة الاهتمام بمكافحة تغيرات المناخ في الدول النامية أيضًا.