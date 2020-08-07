الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

بلغت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا 15 وفاة لكل 100 ألف من سكان العالم، وهو عدد لا يذكر بجانب ما قد يشهده العالم من وفيات نتيجة لتغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لما حذر منه مؤسس مايكروسوفت.
وحذر «بيل جيتس» مؤسس عملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، فإن كانت تداعيات فيروس كورونا مفزعة فتغيرات المناخ أكثر كارثية خلال السنوات المقبلة.
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وأكد بيل جيتس بأن عدد الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ40 سنة المقبلة سيتخطى ما خلفه فيروس كورونا من ضحايا بـ5 أضعاف.
وذلك بحلول عام 2100، حيث ستشهد البشرية أكبر عدد من الوفيات، ودعا جيتس إلى ضرورة التوجه نحو تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدًا على ضرورة استخدام التكنولوجيا والابتكارات الحديثة للتحكم في مستويات الانبعاثات، كما أشار لضرورة الاهتمام بمكافحة تغيرات المناخ في الدول النامية أيضًا.