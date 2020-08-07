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أخبار البلد

مصر تنهي إجراءات نقل جثامين المتوفين في انفجار بيروت إلى أرض الوطن

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:48 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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أ ش أ
أعلنت سفارة مصر لدى لبنان، الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة، والذين قضوا جراء الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

وتوجهت السفارة المصرية – في بيان لها اليوم – بخالص العزاء والمواساة لأسر المواطنين المصريين الثلاثة وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، ضحايا الانفجار.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلي القاهرة، بالتنسيق مع الشئون القنصلية، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى شرين عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، كشفت  فيه عن أسماء المتوفين في إنفجار مرفأ بيروت، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.
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