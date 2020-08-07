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ديني

خطبة الفتاح العليم.. العزازي: العلم بغير عمل نوع من الفساد.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:06 م
العزازي:العلم بغير
العزازي:العلم بغير عمل نوعا من الفساد
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محمد شحتة
قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه كلما كان الإنسان على علم كلما زادت خشيته وكان أقرب إلى الله، شريطة أن يرتبط بالعلم النافع العمل الصالح.

وأضاف العزازي، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتاح العليم، أن العلم بغير عمل نوعا من الفساد، وعمل على غير علم ضلال.

وأشار إلى أن العالم يرتفع على قدر علمه ونفعه، وكلما قدرت الأمة علمائها رفعها الله على باقي الأمم.

واستشهد خطيب الفتاح العليم، بقول النبي "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" كما قال الله تعالى "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".

وفي نهاية الخطبة، توجه خطيب مسجد الفتاح العليم، إلى الله بالدعاء أن يرفع لله عن الأمة الوباء والبلاء ويحفظ مصر وأهلها.
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