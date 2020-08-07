11 شخصا من أسرتين.. أسماء مصابي انقلاب ميكروباص طريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.





ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بالاسماعيلية، بالدفع ب ١٢ سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين.

وكشفت مصادر مطلعة عن انقلاب ميكروباص رقم ط و ه ٧٦٨، بطريق الاسماعيلية مصر الصحراوي امام شركة أطياب.





ونقلت سيارات الاسعاف المصابين، وهم صابر يوسف عبد الرحيم ٤٧ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، وجمال احمد محمد ٥٣ سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، ايمان مهلهل الطيب ٤٣ سنة مصابة بكدمات بالكتف الايسر، بسمة جمال احمد ١٣ سنة، جرح قطعي بالراس، جومانة جمال احمد ٥ سنوات، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، مي عبده مصطفي ٢١ سنة باشتباه كسر بالساق اليسري، شهد عبده مصطفي ١٧ عام، كدمات متفرقة بالجسم، عبده مصطفي عبده اشتباه كسر بالركبة، احمد جمال احمد ٢١ سنة اشتباه بكسر بالعمود الفقري، مني عبد الكريم عثمان ٧٠ سنة، جرح رضي بفروة الراس، نورهان جمال احمد ٢٣ عام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الي مستشفي الإسماعيلية العام.