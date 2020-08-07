لا ينجون.. المتعافون من كورونا يعانون من هذا المرض

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آلاء حسن

ووفقا لموقع healthline، وجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين نجوا من



ونُشر الباحثون في مجلة القلب الأوروبية ونظر الباحثون في بيانات من 1261 شخصًا عولجوا من



وجد الباحثون أن أكثر بقليل من نصف إجمالي المرضى - أو 667 شخصًا - لديهم مخطط صدى قلب غير طبيعي.



فمن بين الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بأمراض القلب ، كان لدى حوالي 46 في المائة مخطط صدى قلب غير طبيعي.



وتضمنت التشوهات التي شوهدت مشاكل في البطينين الأيسر والأيمن للقلب والتهاب عضلة القلب.



وحوالي 15 في المائة من الذين تمت دراستهم يعانون من أمراض قلبية حادة ، بما في ذلك السوائل حول

توصلت دراسة إلى أن حوالي نصف الأشخاص لديهم علامات اضطراب في القلب بعد الإصابة بـ COVID-19

ووفقا لموقع healthline، وجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين نجوا من COVID-19 لديهم علامات تشوهات قلبية.ونُشر الباحثون في مجلة القلب الأوروبية ونظر الباحثون في بيانات من 1261 شخصًا عولجوا من COVID-19 وتراوحت أعمار الأشخاص موضوع البحث بين 52 و 71 عامًا وكان حوالي 70 بالمائة من المرضى من الرجال.وجد الباحثون أن أكثر بقليل من نصف إجمالي المرضى - أو 667 شخصًا - لديهم مخطط صدى قلب غير طبيعي.فمن بين الأشخاص الذين لم يصابوا من قبل بأمراض القلب ، كان لدى حوالي 46 في المائة مخطط صدى قلب غير طبيعي.وتضمنت التشوهات التي شوهدت مشاكل في البطينين الأيسر والأيمن للقلب والتهاب عضلة القلب.وحوالي 15 في المائة من الذين تمت دراستهم يعانون من أمراض قلبية حادة ، بما في ذلك السوائل حول عضلة القلب التي يمكن أن تؤثر على قدرتها على العمل.

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