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أخبار البلد

لـ6 ساعات فقط..شركات السياحة: يمكن للأجانب عمل ترانزيت بالقاهرة دون pcr

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:39 م
لى المانسترلي رئيس
لى المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية
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محمد الاسكندرانى
قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr هم االسائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح .

أكد المانسترلي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن السائح  يستطيع النزول فى مطار القاهرة "ترنزيت" أقل من 6 ساعات ، يعقبه التوجه  الى احدى المطارات السياحية المصرية المذكورة سابقا ، دون اثبات تحليل pcr  .

استكمل رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية حديثة ،قائلا: " حال استمرار الترانزيت أكثر من 6 ساعات فى مطار القاهرة ، يتوجب على القادمين تقديم تحليل pcr تم منذ 3 أيام .

وأشار إلى ضبط حركة التنقل بين المحافظات ، ان شركات الطيران لن تقبل اى سائح للانتقال من المحافظات الثلاث "البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، مطروح " الى محافظات اخري دون وجود تحليل ، pcr قبلها بـ 72 ساعة ، وعن حركة النقل يوجد كشوف للسائحين فى الطريق ومن يخالف من الشركات السياحية ، قد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص .

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