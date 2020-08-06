منها شرم وطابا.. الحكومة: منع جميع القادمين لمصر باستثناء السائحين إلى المدن الساحلية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بشأن القادمين الى مصر من خلال الجو او البحر او البر.

وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية.









وجاءت المادة الثانية في القرار انه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .





على ان يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .





كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .





وجاءت في المادة الثالثة للقرار بان يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين.



