يحسن المزاج ومنعش.. طريقة عمل كابوتشينو مثلج بالشوكولاتة

مع ارتفاع درجات الحرارة ، نشتهي تناول مشروبات باردة مثلجة تروي العطش وتقلل حرارة الجسم ، وبما أن الجميع اعتاد على تناول القهوة بشكل يوني، فيمكنك استبدالها بمشروب كابتشينو مثلج بالشوكولاتة في خطوات سهلة وسريعة .





إليك طريقة عمل كابوتشينو بالشوكولاتة مثلج





المكونات

2 ملعقة نسكافيه

3 ملاعق ماء ساخن

ملعقة سكر أو أكثر حسب الرغبة

مكعبات ثلج

ربع كوب كريمة سائلة

شيكولاتة سائلة





طريقة تحضير كابتشينو مثلج بالشوكولاتة :

في كوب اخلطي النسكافيه والسكر مع الماء الساخن واخفقيه جيدا

في الخلاط اخلطي حليب الشكولاتة مع الكريمة ومزيج القهوة المخفوق وضيفي مكعبات الثلج

استمري في خلط المكونات حتى تتجانس ويذوب الثلج

صبيها في الأكواب وزينيها بالشيكولاتة السائلة أو القهوة حسب رغبتك .



