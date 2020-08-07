الذهب اتجنن| التجار: محدش بيشتري.. والشباب: مش هنقدر نجيب شبكة.. فيديو





عدسة صدى البلد استطلعت رأي الشباب حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الذهب عليهم، ووجهت سؤالا "هل تستطيع شراء شبكة بعد ارتفاع أسعار الذهب؟ ماهو الحل البديل؟" بالإضافة إلى الحديث مع أحد تجار الذهب حول حركة البيع والشراء وهل سيظل الذهب فى ارتفاع؟





قال أحمد حسام أحد الشباب: الجرام وصل ل 900 والمرتبات صغيرة لا تكفى شراء شقة أو إيجار، وهناك مبالغة في طلب شراء الشبكة وخصوصا في الصعيد، الشباب لم يعد قادرا على شراء الشبكة فماذا نحن فاعلون.





وأضاف عصام عبدالله: مع ارتفاع أسعار الذهب يجب الاكتفاء فقط بدبلة وخاتم ولا حاجة إلى المظاهر فى الوقت الحالى يجب مراعاة أحوال الشباب.





وتابع إبراهيم محمد: يكتفى الشاب بدبلة ومحبس لأنه لم يقدر على شراء أكثر من ذلك بعد هذا الارتفاع الكبير، كما أن لديه التزامات أخرى من شراء شقة وتجهيزها وغيره.





وأشار كريم سعد إلى أن البنات تحتفظ بالشبكة فى الدولاب فلا داعى إلى شراء شبكة بسعر كبير، كما أن الذهب ليس كل شيء فى الزواج.. فلوس الذهب يمكن أن تساعدها فى جهازها.





وأكد فلوباتير الياس أحد تجار الذهب أن ارتفاع الذهب بهذا الشكل جعل حركة البيع والشراء فى ركود فلا أحد يقوم بشراء أكثر من خاتم ودبلة، قبل ذلك كان الشباب يشترون أطقم كاملة، وذلك بسبب الأحداث التى يشهدها العالم خلال الفترة الماضية.





وسجل جرام الذهب للعيار 21 نحو 915 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 780 جنيها بينما سعر جرام عيار 24 ما بين 1000 إلى 1050 جنيها.

ارتفع سعر الذهب خلال الأيام الماضية بشكل جنونى ليسجل أعلى سعر منذ زمن طويل، مما يمثل عقبة أمام الشباب المقبل على الزواج.