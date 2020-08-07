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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: تنمية الصادرات من أهم المشروعات القومية لمصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:10 م
محمد المنزلاوى
محمد المنزلاوى
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عبد الرحمن سرحان
قال المهندس محمد المنزلاوي، أمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة،  عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تنمية الصادرات من أهم المشروعات الاقتصادية القومية لمصر التي سيعمل عليها في مجلس الشيوخ.

وأكد "المنزلاوي" أهمية تبني دراسةعدد من القرارات والقوانين لدعم المنتج المصري محليا وإقليميا.

وأضاف، أن ملف الطاقة وفض المنازعات وجذب الاستثمارات ملفات تأتي في صدارة أولويات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، فضلا عن العمل علي تقديم حلولًاعاجلة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية لتعزيز الصادرات. 

وقال، إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي المحلي  مهم للغايه خاصة خلال الفترة الحالية ليشمل العقود الحكومية والقطاع الخاص مشيرا الي ضرورة" تحفيز استهلاك المنتج المصري.

وأشار "المنزلاوي"، إلي أهمية مساندة مجلس الشيوخ للبرلمان في دراسة القرارات والاجراءات الخاص بأسعار الطاقة في كافة الانشطة الانتاجية والصناعية المختلفة والعمل علي مراجعتها بما يخدم الصناعة ويحافظ علي حقوق الدولة والمواطن فضلا عن التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار المباشر.

وأكد أن دعم الصناعة وتخفيف الاعباء عن كاهل المنتجين ورفع تنافسية المنتجات المصرية سواء في السوق المحلي وأسواق التصدير، أصبحت تمثل ضرورة في ظل المنافسة غير العادلة ومحاولات بعض الدول المنافسة لإغراق الاسواق بالسلع والمنتجات الاجنبية.

وشدد امين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالقاهرة، علي ضرورة استمرار المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي والحكومة التي صدرت خلال جائحة كورونا للحفاظ علي استمرارية دعم قطاعات الصناعة والتشييد والمقاولات والسياحة وضم كافة الانشطة لتلك المبادرات لاعطاء دفعة أكبر للاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.

كما أكد ضرورة مساندة مجلس الشيوخ لتوجه القيادة السياسية نحو تعميق العلاقات التجارية مع القارة الافريقية التي تعتبر المتنفس الأهم للصادرات المصرية والعمل علي اقامة المراكز اللوجيستية بمختلف الدول الافريقية وتيسير خطوط ملاحية مباشرة ودعم النقل وخدمات التصدير في افريقيا.
وشدد أن الأمن العربي والافريقي جزء لا يتجز من أمن مصر القومي، ما يتطلب الاصطفاف الشعبي والتكاتف حول القيادة السياسية والدعم الكامل لمجلسي الشيوخ والبرلمان للرئيس السيسي في مواجهة الاخطار الامنية والتحديات المائية في المرحلة المقبلة. 

ومن الجدير بالذكر، ان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ستكون للمصريين بالخارح يومي الأحد والاثنين 9،10 أغسطس الجاري وفى الداخل يومي الثلاثاء والاربعاء 11،12 أغسطس 2020، فيما وتستمر الدعاية الانتخابية حتى موعد الصمت الانتخابي غدا السبت في الساعة 12 ظهر8 أغسطس.
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