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تعليم

نجاح أطباء وخبراء التجميل بجامعة طنطا فى إعادة بناء أنف مريض لاستئصالها بسبب السرطان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:51 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على
أعلنت جامعة طنطا، اليوم الجمعة، تمكن ونجاح فريق من علماء جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة بقيادة الدكتور نادر المليجي، من نشر بحث حول استخدام تقنيات جراحية جديدة لإعادة بناء أنف مريض كان قد تم استئصالها، عقب إصابته بمرض خبيث انتشر فى الأنف، واستدعى الأمر استئصال الأنف كاملًا، ونشر البحث الجديد بمجلة جراحة التجميل الأوربية.


وأشار الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا أن البحث المنشور يعد سبق علمي لفريقه البحثي وللجامعة، مضيفًا أن ذلك يأتى نتيجة خطة الجامعة لاستكمال تطوير قطاع البحث العلمى وتشجيع الباحثين على الابتكار ونشر الأبحاث الخاصة بهم بمجلات علمية ذات معامل تأثير مرتفع.  

وأكد الدكتور كمال عكاشة  نائب رئيس الجامعة أن هذا الإجراء الجديد يعد إنجازًا طبيًا جديدًا يتوج جهود إدارة الجامعة فى سعيها الدائم للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية بمستشفيات الجامعة، مشيدًا بالجهود العلمية لفريق الأطباء والباحثين فى نشر الإجراء الجديد فى مجلة عملية  ذات معامل تأثير مرتفع  الأمر الذى يسهم فى تحسين وتنمية مسيرة البحث العلمي بالجامعة، ويعد إضافة لمكانة الجامعة العلمية والبحثية المتميزة بين مثيلتها من الجامعات. 

أجرى الجراحة  الدكتور نادر المليجي أستاذ جراحة التجميل كلية الطب بالجامعة، مع مجموعة من خبراء جراحة التجميل الدكتور ياسر الهواري، ومحمد خضر والدكتور كريم الشرقاوي.
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