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أخبار العالم

جنبلاط: الشعب اللبناني لا يثق بالسلطة السياسية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الجمعة، إنه لا يثق في تحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس، بشأن انفجار مرفأ بيروت.


وأكد جنبلاط إصراره على أن يكون هناك تحقيق لبناني - دولي بانفجار المرفأ، متسائلا: "هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة بالمرفأ" وأجاب جنبلاط: " لا أعتقد أن حزب الله لم يكن عنده علم بالشحنة الخطيرة في المرفأ"


وأعرب رئيس الحزب التقدمي عن اعتقاده بوجود علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية.


ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب من الجانب اللبناني البدء في علاج الملفات العاجلة التي تضررت نتيجة الانفجار مثل الكهرباء.


وأكد جنبلاط، أن اللبنانيين أصبحوا لا يثقون بالسلطة السياسية.


وكان انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل اكثر من 150 شخصا وإصابة ما يزيد على 5000 آخرين، وسط تضارب في الأسباب التي أدت إلى الانفجار.


ووقع الآلاف من اللبنانيين على عريضة طالبوا فيها بعودة الانتداب الفرنسي إلى بلادهم، في خطوة تعكس انهيار الثقة بين المواطنين والمنظومة السياسية في البلاد.


وقال الصليب الأحمر إن هناك عائلات في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء، لافتا إلى تقديم مساعدات لنحو 12 مستشفى في العاصمة.


وأشار الصليب الأحمر إلى أنه لا يراقب ما يصل من مساعدات للدولة اللبنانية.

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