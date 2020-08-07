صورة نادرة .. الفنان محمود عبد العزيز بصحبة نور الشريف.. شاهد

وبعدما قرأ نور الشريف ، السيناريو الذي كتبه السيناريست مصطفي محرم غير رأيه تماما حيث كان مختلفا بشكل كبير عن القصة الأصلية التي كتبها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس فقد تناول السيناريو رحلة صعود (عبد الغفور البرعي) والتي استمرت 15 حلقة أما قصة إحسان فكانت تبدأ بنجاح الأب الأمر الذي جعله يقدم علي المشاركة في المسلسل.





كان المسلسل يحمل الكثير من المواعظ والحكم التي توجه للشباب وبقدر هذه المواعظ بقدر تأثيره علي الفنان الراحل فقد تعلم منه أشياء كثيرة أفادته في حياته وغيرت الكثير من قناعاته وأفكاره حيث كشف في أحد حواراته الصحفية السابقة: (أنه بعد تقديمه لهذه الشخصية شعر بالندم الشديد علي حياة البذخ والرفاهية التي كان يعيشها كما تمني أن يكون أبا مثله ينشأ أولاده علي تلك المبادئ).