مصطفى بكري: تغييرات في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال أيام

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن المؤشرات تؤكد حدوث تغيير في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القادمة.









وأكد بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا "ليس صحيحا أن رؤساء مجالس الإدارات هيبقوا اداريين".









وأشار بكري، أنه سيكون هناك تقييم لكل العناصر التى نجحت خلال الفترة الماضية ولديهم خطط للمرحلة المقبلة سيبقون، ومن فشل سيرحل بكل تأكيد.









ولفت بكرى، إلى أن بعض المؤسسات الصحفية القومية أصبحت بدون رئيس مجلس إدارة، وكل ذلك سيفتح الطريق أمام تغييرات ستتم خلال الايام القليلة القادمة.