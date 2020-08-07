AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:21 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
Advertisements
نهلة الشربيني
انطلق أمس موقع تنسيق الجامعات 2020 لطلاب الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات قبل انطلاقها غدا.

وتبدأ المرحلة الأولى من التنسيق عقب انتهاء اختبارات القدرات والتي من المقرر أن تنتهي يوم 20 أغسطس الجاري. 

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 يوم 22 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أكد خلال اجتماعه الأخير انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق 2020 عقب انتهاء اختبارات القدرات يوم 20 أغسطس. 

وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد" أن سيتم فتح موقع تنسيق الجامعات 2020 لانطلاق المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من انتهاء اختبارات القدرات.

بينما أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع تنسيق الجامعات 2020 ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال "عطا"،  في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم فتح موقع تنسيق الجامعات 2020 لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.

ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الأولى وعدد الرغبات المتاحة

التعليم العالي: تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة.. موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى

لطلاب الثانوية العامة.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2020

الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق للتسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

حسن نصر الله عن انفجار بيروت: ما حدث فاجعة.. وليس لدينا رصاصة في المرفأ

أخبار الفن | تطور مفاجئ في حادث حمو بيكا.. ممثل عجوز يغتصب 30 سيدة.. راغب علامة يهاجم المتسببين في انفجار بيروت

حقيقة إصابتها بالسرطان وغيرتها على زوجها.. ما لا تعرفه عن شيماء سيف في عيد ميلادها

هل مالوش علاج.. رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل مرض والدها.. فيديو

تسجيل نادر .. هند رستم تعترف: تنازلت عن نجوميتي في لبنان من أجل هذا الرجل

دجلة يفاضل بين حارسي الزمالك وبيراميدز لخلافة عبد المنصف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسسوارات لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار بفستان فيروزي

الأمير تشارلز تحدى الأزمة.. كيف أثرت جائحة كورونا على العائلة المالكة البريطانية

اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات