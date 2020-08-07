تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

انطلق أمس موقع تنسيق الجامعات 2020 لطلاب الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات قبل انطلاقها غدا.





وتبدأ المرحلة الأولى من التنسيق عقب انتهاء اختبارات القدرات والتي من المقرر أن تنتهي يوم 20 أغسطس الجاري.





وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 يوم 22 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أكد خلال اجتماعه الأخير انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق 2020 عقب انتهاء اختبارات القدرات يوم 20 أغسطس.





وأضاف المصدر لموقع "صدى البلد" أن سيتم فتح موقع تنسيق الجامعات 2020 لانطلاق المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من انتهاء اختبارات القدرات.





بينما أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع تنسيق الجامعات 2020 ستكون 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





وقال "عطا"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه سيتم فتح موقع تنسيق الجامعات 2020 لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



