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رياضة

20 دقيقة| مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد.. والفريق الإسباني تائه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي مانشستر سيتي على نظيره نادي ريال مدريد بهدف نظيف وذلك بعد مرور 20 دقيقة، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله رحيم ستيرلنج في الدقيقة 9، بعد هفوة دفاعية قاتلة من الفرنسي رافاييل فاران مدافع نادي ريال مدريد، ليعقد المهمة على فريقه.

وكان رحيم ستيرلنج قريبًا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 14، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى كورتوا.

وظهر نادي ريال مدريد بشكل باهت وفي حالة توهان غريبة لكل لاعبيه وبالأخص في خط الدفاع، رغم حاجتهم لتحقيق الانتصار الليلة للتأهل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على نظيره نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الأخير بإسبانيا.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.
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