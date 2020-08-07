استشاري تشريعات: التحول الرقمي سيسهل تطبيق قانون حماية البيانات..فيديو

قال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة للمجتمع.





وأضاف الدكتور محمد حجازي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "وطن رقمي" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الجميع من المواطنين يوافقون علي شروط التطبيقات الالكترونية دون الحرص منه علي بياناته الشخصية.





وتابع استشاري تشريعات التحول الرقمي أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أصدر قرار الاسبوع الماضي بإيقاف تطبيق "تيك توك" وتطبيق "وي تشات" بداعي حماية البيانات الشخصية للمواطنين الامريكان.





وأوضح الدكتور محمد حجازي أن التطبيقات الالكترونيه تسحب الكثير من البيانات الشخصية لمستخدميها.





وأشار إلي أن الاتحاد الاوروبي لديه اتفاقيات كثيرة من أجل حماية البيانات الشخصية للمواطنين في اللائحة الاوروبية الخاصة لحماية البيانات.