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رياضة

أزمة جديدة فى بيراميدز| أحمد الشناوي يرفض تخفيض قيمة عقده

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة

قال عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، تمسك بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.


وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الشناوي رفض فكرة الرحيل لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ضعف العروض التي تلقاها مؤخرًا سواء من الناحية المالية أو الفنية. 


وتابع: "الحارس الدولي أكد  استمراره مع الفريق، رافضًا في الوقت ذاته كل المحاولات التي بذلتها إدارة النادي معه من أجل تخفيض عقده البالغ سنويًا 20 مليون جنيه صافي".


يذكر أن ارتبط احمد الشناوي حارس بيراميدز بإقترابه من الانتقال النادي الأهلي فى الفترة القادمة .
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