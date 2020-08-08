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الأول على الثانوية العامة متفوقين: المدرسة لا تعتمد على أسلوب الحفظ.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
أحمد مصطفى، أول الثانوية
أحمد مصطفى، أول الثانوية العامة في مدرسة المتفوقين
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اسراء صبري
قال أحمد مصطفى، أول الثانوية العامة في مدرسة المتفوقين، إن مدرسة المتفوقين تعتمد على تدريب الطلاب على الحياة العملية، كما أنها تدربنا على كيفية استخدام البحث العلمي في المستقبل.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المدرسة لا تعتمد على أسلوب "الحفظ" فيما يخص الثانوية العامة ومذاكرتها، معقبا: الامتحانات بتقيس المهارات وليس الحفظ والصم.

وواصل قائلا: الامتحانات الخاصة بنا معظمها اختياري وتقيس المهارات، معقبا: اتمنى دخول قسم خاص بالحاسب الألي والرياضيات، ولكن حتى الآن لم أحدد الجامعة.

وأضاف، إجمالي المجموع لدينا يصل إلى 700 درجة، متابعا: لم أتوقع حصولي على تلك النتيجة "عشان بدات مذاكرة متأخر أوي..وكنت بقول ليهم في البيت أني محلتش كويس".
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