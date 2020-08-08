برنامج عروض "منصة شوف فيلم" للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت

طرحت منصة شوف فيلم، عددا من الأفلام للمشاهدة حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، و هي منصة رقمية تقوم بالعرض والترويج بالمجان لأفلام السينما البديلة من كافة انحاء العالم، وذلك من اجل تمكين الجماهير من الوصول ومشاهدة تلك الافلام.





أطلقت تلك المنصة بمبادرة من سينما في كل مكان Cinema Everywhere وذلك كونها تسعي الي ان تقدم للجماهير تجربة سينمائية مختلفة في تلك اللحظات العصيبة " جائحة كوفيد - ١٩" وما نتج عنها من عزلة وتباعد مجتمعي وحجر منزلي.



وأيضا:







كما تهدف بعد انتهاء الجائحة إلى استمرار وتطوير هذه المنصة وذلك ايمانا منها بان العالم الرقمي بشكل عام والمشاهدة السينمائية الرقمية بشكل خاص سوف تستحوذ على جزء أكبر مما كانت عليه قبل تلك الجائحة.

ويشمل برنامج العروض الأفلام التالية:





رغبات الفيلم ال روائي القصير، وهو من اخراج سمير حرباوي، من إنتاج تونس.





الفيلم يروي قصة شاب تونسي متخرج من الجامعة، معطل عن الشغل. يجد نفسه في العاصمة باحثا عن شغل في ظروف مجحفة لا تستجيب للشروط اليومية. يجد نفسه مجبرا على اللجوء عند احد اصدقائه المقيم مع صديقته في غرفة واحدة لإيوائه...من هنا تبدء رحلة رغبات بسيطة لا تطال.





الفيلم الروائي القصير انتظر، من اخراج اودري اوريلي، ومن إنتاج ايرلندا، ٢٠١٦، وتدور أحداثه عندما يتصادف سباق مهم للحمام مع زياره نادره لآبنه مارتن، ينتظر تشارلي بتوتر لعودته سليمًا الي منزله. والمصري القصير بعيدًا عن الحرارة، من اخراج مينا نبيل، وانتاج فيج ليف ستوديو، ومدته 8 دقائق. تتقاطع اركان الفيلم من زمان ومكان وشخصيات مترابطة بشكل مرصود من خلال المجتمع المصري الحالي ومتباعد من خلال تعرض الشخصيات للصراع الدرامي، صيدليه وصيدلي وطالب دواء في نصف الليل هذا هو الفيلم، البطل هو التوتر المتبادل من خلال الشخصيات عن طريق الاحداث.

بالإضافة إلى الفيلم السوري اليقظة، وفيلم في أرض البرتقال الحزين، والروائي القصير المصري حياة، حول حياة الفتاة المصرية التي تحيا في حصار متكرر، يبدا بالاستعداد الي موعد رومانسي وينتهي بعد ساعات من الانتظار دون قدوم الرفيق.