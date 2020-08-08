AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقدم الدعم الكامل.. البيت الأبيض يوجه مساعدة طارئة للبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدة "طارئة" للبنان، من أجل المساهمة في تجاوز تداعيات أزمة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع، الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة 135 شخصا على الأقل، وأصاب الآلاف بجروح، فضلا عن الخسائر المادية الباهظة.

وأصدر البيت الأبيض، بيانا لمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، جاء فيه أن الولايات المتحدة سترسل، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مساعدات طارئة ضرورية للبنان بعد الحدث المروع"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن الدفعة الأولى تتضمن مياه وأغذية وإمدادات طبية حيوية، على أن يتم إرسال المزيد من المساعدات لاحقا، في ضوء الاحتياجات الصحية والإنسانية، وهو ما ستحدده السفارة الأمريكية في بيروت.

وأوضح البيت الأبيض، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) نشرت فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث" (DART) في بيروت، للتنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية.

وقدم أوبراين، تعازيه نيابه عن الولايات المتحدة لجميع الأسر التي فقدت ذويها في هذه المأساة، وأكد وقوفها "بحزم مع شعب لبنان، ومواصلة تقديم الدعم الكامل خلال هذا الوقت الصعب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحول إلى آسيا.. هل تنجر أمريكا لحرب وشيكة مع الصين عقب نشر قواتها في القارة الصفراء؟

تضامن دولي مع لبنان بعد انفجار بيروت.. الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

هيروشيما ثانية في بيروت.. تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان.. ترامب: خبراؤنا يعتقدون أنه هجوم رهيب بقنبلة ما.. وبريطانيا: من السابق لأوانه التكهن بسبب الانفجار المدوي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

لبنان فى العناية المركزة.. مساعدات الدول تنعش قلب بيروت المحترق

مساعدات أمريكية عاجلة إلى لبنان

ترشيحاتنا

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع.. فيديو

طائرة المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت تصل مطار القاهرة

ربيع ياسين: محمود صابر تلقى عروضا كثيرة أبرزها من ناد تونسي

أخبار الفن.. شائعة خطوبة أحمد عز.. تفاصيل مرض محمود ياسين وحقيقة اكتئاب شهيرة.. وعكة صحية لـ فاروق فلوكس

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو