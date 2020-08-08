طفح الكيل.. جاريث بيل يستنفد رصيده في ريال مدريد





البعض اعتقد أن جاريث بيل هو من سيقود ريال مدريد على أرض الملعب بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن الويلزي خيب آمال عشاق الملكي، حيث تمرد كثيرا خلال الأشهر الماضية، ورفض اللعب في بعض المباريات.





وطلب جاريث بيل من زيدان استبعاده من مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، التي أقيمت أمس الخميس، والتي خسرها الملكي بنتيجة 2 - 1، ليودع دوري أبطال أوروبا.





وما أثار غضب جماهير ريال مدريد هو ظهور جاريث بيل وهو يلعب الجولف بعدما طلب من زيدان عدم لعب المباراة، حيث تم اتهامه بالتخاذل والتخلي عن الفريق في الظروف الصعبة.





جاريث بيل الذي يتلقى راتبا ضخما في ريال مدريد يقدر بنحو 15 مليون يورو سنويا، لم يشارك مع الملكي سوى في 20 لقاء هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.





حاول ريال مدريد التخلص من جاريث بيل أكثر من مرة بسبب راتبه الضخم وعدم استفادة الفريق فنيا من مجهوداته حسبما أشارت تقارير صحفية، لكن اللاعب يرفض فكرة الرحيل، متمسكا ببقائه مع الملكي.

يبدو أن الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، لا يريد لعب كرة القدم، حيث منحه زين الدين زيدان المدير الفني للملكي فرص عديدة لاستعادة مستواه الغائب منذ سنوات طويلة، لكن الويلزي أهدر معظم هذه الفرص عن عمد.