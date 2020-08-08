بعد أسبوع من طرحها.. عمرو دياب يتخطى الـ11 مليون مشاهدة بـ يا بلدنا يا حلوة

الأغنية التي تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية نالت إعجاب المستمعين العرب على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيّما وأنّ "الهضبة" يحتفي فيها بحضارة مصر و"جدعنة" ناسها.









وما زاد من جماهيريّة الأغنية الفيديو كليب الذي رافقها والذي أطلّ فيه عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في "أم الدنيا".

