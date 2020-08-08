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فن

بعد أسبوع من طرحها.. عمرو دياب يتخطى الـ11 مليون مشاهدة بـ يا بلدنا يا حلوة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" لـ الهضبة عمرو دياب نجاحا كبيرا ووصلت إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".


الأغنية التي تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية نالت إعجاب المستمعين العرب على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيّما وأنّ "الهضبة" يحتفي فيها بحضارة مصر و"جدعنة" ناسها.


وما زاد من جماهيريّة الأغنية الفيديو كليب الذي رافقها والذي أطلّ فيه عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في "أم الدنيا".


وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.


وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.


يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران"، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.


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