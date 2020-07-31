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فن

لليوم الثاني عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأغنية يا بلدنا يا حلوة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:02 م
عمرو دياب - يا بلدنا
عمرو دياب - يا بلدنا ياحلوه
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سعيد فراج
لليوم الثاني على التوالي تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع يوتيوب بأغنيته الجديدة" يا بلدنا يا حلوة" والتي احتلت المرتبة الأولى على يوتيوب منذ طرحها.
 


وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح مساء الأربعاء أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي يهديها الي مصر، وهي أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور. 


وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة. 


وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية. 


وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها. 


يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية. 
لليوم الثاني عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأغنية يا بلدنا يا حلوة
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