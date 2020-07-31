شاهد.. جمهور عمرو دياب يغني يا بلدنا يا حلوة من كل مكان

تفاعل عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب مع كليب أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" والتي طرحها أمس الاول عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".













وظهر عشاق الهضبة داخل وخارج مصر في مقاطع فيديو وهو يغنون ويرددون كلمات الأغنية لينشرونها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليواصل بذلك تربعه على عرش "تريند يوتيوب".









وكان الهضبة قد طرح مساء أمس الاول الأربعاء أغنيته الجديدة "يابلدنا ياحلوة " والتي يهديها إلى مصر، وحققت الأغنية حتى الآن 6.5 مليون مشاهدة عبر "الفيسيوك".









"يا بلدنا ياحلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.









وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان" على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية، عن طريق إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.











