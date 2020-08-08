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فن

راغب علامة عن موقف مصر بشأن تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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شروق حمدى
توجه الفنان راغب علامة بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت.

وقال علامة، في تصريحات ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".

وأضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسئولين الفاسدين الموجودين على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار عمل إرهابي.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة اليوم عن كارثة تفجير مرفأ بيروت، حيث استضافت عبر سكايب عددًا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم ومازالوا يعيشون فيها فى أعقاب تفجير بيروت.
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