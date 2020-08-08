راغب علامة عن موقف مصر بشأن تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر

توجه الفنان راغب علامة بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت.





وقال علامة، في تصريحات ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".





وأضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسئولين الفاسدين الموجودين على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار عمل إرهابي.



