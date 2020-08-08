ملعب جديد..لجنة الحكام تجرى اختبارا باتحاد الشرطة بشأن الـvar

تعاين اليوم السبت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ملعب نادى اتحاد الشرطة من أجل إجراء اختبار الصلاحية لتقنية الفيديو المعروفة بـvar فى مباريات الدورى المقبلة.
من جانبه قال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لجنة الحكام ستقوم بحضور إحدى مباريات الشباب تحت 20 عاما من أجل إجراء اختبار على ملعب ومدى صلاحيته لعمل تقنية الفيديو من عدمه خلال مباريات البطولات المحلية فى قادم الأيام.
وأضاف: فى حالة صلاحية الملعب لإستخدام تقنية الفيديو الـ var سيتم إرسال ذلك إلى منظمة الايفاب المختصة بتقنية الفيديو من أجل اعتماد ملعب نادى اتحاد الشرطة ضمن الملاعب المؤهلة لاستخدام تقنية الفيديو.
يذكر أن تقنية الـ var تم تفعيلها فى مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت أول أمس الخميس ضمن مؤجلات الدورى الممتاز والتى تغلب خلالها الفارس الأبيض بهدف دون رد.