20 ألف جنيه مساعدات للمتضررين من انهيار عقار المنصورة





وأكد وكيل الوزارة أن المبنى مكون من أربع أدوار الدور الأول عبارة عن مخزن شركة مستلزمات طبية أما الدور الثاني والثالث سكن طلبه وليس به سكان أما الدور الرابع فيوجد به الأسرة المنكوبة ونتج عن الحادث خسائر في الممتلكات والارواح على النحو التالي وفاه الابن عمر سعيد مكرم ٢١ عاما وإصابة والدته زينب علي عمر ٦٠ عاما وإصابة محمد فتحي تصادف مروره أثناء الحادث.





وأضاف أنه تم صرف ١٠٠٠ مساعدة عاجلة لحالة المصاب محمد فتحي من مؤسسة التكافل الاجتماعى و تقرر عمل مشروع تنمية موارد بواقع ٦٠٠٠ جنيه.





وأشار إلى أنه تم صرف ٥٠٠٠ج مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر ويصبح إجمالي المساعدات للمصاب محمد فتحي ٧٥٠٠ج، كما تم صرف صرف ١٠٠٠٠ج خسائر في الممتلكات وصرف لأسرة المتوفى وصرف مبلغ ٥٠٠٠ج عن حالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.





وأضاف أنه تم صرف مساعدة ١٠٠٠جنيه للإصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وصرف ٣٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و٥٠٠ جنيه لحالة الإصابة ويصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة ٢٠٥٠٠جنيه.



