20 ألف جنيه مساعدات للمتضررين من انهيار عقار المنصورة

تفقد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية موقع حادث انهيار منزل بشارع منتصر بجوار المستشفى العام القديم بمدينة المنصورة.
وأكد وكيل الوزارة أن المبنى مكون من أربع أدوار الدور الأول عبارة عن مخزن شركة مستلزمات طبية أما الدور الثاني والثالث سكن طلبه وليس به سكان أما الدور الرابع فيوجد به الأسرة المنكوبة ونتج عن الحادث خسائر في الممتلكات والارواح على النحو التالي وفاه الابن عمر سعيد مكرم ٢١ عاما وإصابة والدته زينب علي عمر ٦٠ عاما وإصابة محمد فتحي تصادف مروره أثناء الحادث.
وأضاف أنه تم صرف ١٠٠٠ مساعدة عاجلة لحالة المصاب محمد فتحي من مؤسسة التكافل الاجتماعى وتقرر عمل مشروع تنمية موارد بواقع ٦٠٠٠ جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف ٥٠٠٠ج مساعدة عاجلة من جمعية الهلال الأحمر ويصبح إجمالي المساعدات للمصاب محمد فتحي ٧٥٠٠ج، كما تم صرف صرف ١٠٠٠٠ج خسائر في الممتلكات وصرف لأسرة المتوفى وصرف مبلغ ٥٠٠٠ج عن حالة الوفاة طبقا للقرار الوزاري.
وأضاف أنه تم صرف مساعدة ١٠٠٠جنيه للإصابة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وصرف ٣٠٠٠ جنيه مساعدة عاجلة من الهلال الأحمر عن حالة الوفاة و٥٠٠ جنيه لحالة الإصابة ويصبح إجمالي المساعدات المقررة للأسرة المنكوبة ٢٠٥٠٠جنيه.
وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا عقب ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى شارع المعهد الفنى الصحى بالمنصورة بانهيار منزل مكون من 4 أدوار بشارع منتصر متفرع من شارع جيهان بالمنصورة.
وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان، وبسؤال الاهالى أكدوا أن المنزل يقطنه طالب جامعى ووالدته فقط وأسفر الانهيار عن وفاة الطالب الجامعى وإصابة والدته إضافةً إلى إصابة أحد المارة بالشارع أثناء سقوط المنزل.