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رياضة

محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:33 م
محمد عفيفي المعلق
محمد عفيفي المعلق الرياضي
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يسرى غازى - عدسة - ابراهيم قنديل
أكد محمد عفيفي المعلق الرياضى ، أنه معلق شامل بعمله وتاريخه فى مجال التعليق الرياضي ، لافتا إلى أن قناة النيل للرياضة بيته، مشيرا إلى أنه حصل على تكريم فى أولمبياد لندن وريودى جانيرو.

وقال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد" : بدايتي كانت عام 2008 عن طريق ماسبيرو وفى الاساس كنت صحفيا فى جريدة الكورة اليوم وعملت موضوع كبير ونجحت فيه آنذاك وطلبت من الاستاذ لطفى السقعان وسمعت حد كان بيعلق على الدوري الذهبي وطلبت منه التعليق على ألعاب القوى وكان رئيس القناة مصطفى حسين آنذاك وعلقت وكانت أول انطلاقة مسابقات الكومباين فى الخماسي الوحيد وبدايتى منها وأول فرصة فى مباريات كرة القدم كانت فى الدورى البرتغالى وأول مباراة تعليق عليها .

وأضاف: الإحتراف فى الخارج كان فى 2010 فى الدورى الماسى ومن 2008 الى 2011 واختاروني ضمن أفضل 30 معلق للتواجد في أولمبياد لندن وتم تكريمي وانا عندى 26 سنة ضمن أفضل 100 معلق وبعدها رجعت بمصر اتصل بيا المعلق الرياضى الشهير على محمد على وقال لى ناصر الخليفي رئيس اتحاد التنس طلب حضورى الى بى ان سبورت وعمل اختبار 3 أيام للتأقلم على الأجواء.

وتابع: فى آخر عام 2012 عملت فى بى ان سبورت وخدت فى التنس وقت كبير جدا وكنت متخصص فى التنس وتفوقت فى العديد لكن الأولوية داخل مصر لكرة القدم.

واستطرد : اتحاد إذاعة الدول العربية طلب من ماسبيرو بشكل رسمي حد يروح أولمبياد ريودي جانيرو فى البرازيل وكانوا عايزين حد سنه صغير وخبرة وقلت لهم فى بى ان سبورت انى همشى وحطولى عقد كبير ومغرى وتمسكت بالمغادرة وسافرت وتم تكريمي فى البرازيل فى ريودى جانيرو وتم تكريمى فى 2 اولمبياد.

وشدد على أن المعلق الرياضى يجب أن يكون شاملا وأنه معلق شامل بما قدمه بشكل عام فى مسيرته وبطولة العالم الأخيرة فى مقدونيا علق عليها كما علق على مباريات كرة الطائرة المباريات الكبيرة ومباريات كرة القدم وألعاب القوى فى الدورى الماسي مضيفا ان يعتبر قناة النيل للرياضة بيته.
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
محمد عفيفي: أنا معلق شامل وكرمت فى 2 أولمبياد والنيل للرياضة بيتي.. فيديو
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