ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بـ كفر الشيخ بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري، والتموين ، من ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي.





يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بشن حملات لمتابعة السلع الغذائية.





وضمت اللجنة التي ضبطت كميات الملح غير الصالحة، كلًا من إيمان البحراوي، نائب رئيس مدينة مطوبس، ومحمد أبو زلاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والدكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس.





وحررت اللجنة محضر أمن دولة طوارئ، بكمية الملح المضبوطة، غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.