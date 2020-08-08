صوتك لمصر بكره.. قومي المرأة يطرق الأبواب للتوعية بانتخابات الشيوخ في كفر الشيخ

يكثف فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، جهوده المضنية، في توعية المرأة بصفة عامة، خاصة المرأة الريفية، بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن حملة "صوتك لمصر بكره"





ودشن فرع ا لمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة الفرع، حملة طرق أبواب استهدفت عقد لقاءات بالمواطنين وتنظيم زيارات منزلية، في مختلف قرى مراكز"كفر الشيخ والرياض ودسوق وبيلا و مطوبس وفوه وسيدي سالم وقلين و الحامول والبرلس".





وشارك في حملات التوعية، نحو 50 رائدة ريفية وعدد من المتطوعين، لتوعية السيدات برسائل الحملة، وتوعية المرأة بأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ، وشروط الترشح والانتخابات، وكيفية التصويت الصحيح في الانتخابات بشفافية وديمقراطية تامة.





في سياق متصل، نظم فرع المجلس القومي للمرأة ندوة توعية بمركز صحة المرأة بكفر الشيخ، استهدفت 25 من المشرفات على الرائدات الصحيات بالإدارات الصحية؛ للتوعية بأهمية المشاركة فى هذه اﻻنتخابات، وأهميته واختصاصات مجلس الشيوخ، والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واﻻحترازية أثناء عملية اﻻقتراع.





جدير بالذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020م، " تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات، وعلى مستوى الناخبات والتصويت ، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.