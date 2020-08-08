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أخبار العالم

يعود للقرن الخامس .. أقدم رسم للمسجد الحرام على لوح من المرمر

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:15 م
أقدم رسم للمسجد الحرام
أقدم رسم للمسجد الحرام
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محمود نوفل
نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" أقدم رسم للمسجد الحرام منقوش علي لوح من المرمر.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز ان أقدم رسم للمسجد الحرام يعود للقرن الخامس الهجري حيث تم رسمه في نهاية القرن الخامس الهجري .

وبيًنت الدارة ان أقدم رسم للمسجد الحرام قام به النحات عبد الرحمن المكي وتم إعداده في القرن 5 هجري و11 ميلادي.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز هذه اللوحة تحت عنوان " مكة في عيون الرسامين". 

دارة الملك عبد العزيز هي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي تأسست عام ١٩٧٢.
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