262 ألف طن بضائع عبر الموانئ خلال 24 ساعة

قالت وزارة النقل إن حركة تشغيل الموانئ، شهدت خلال آخر 24 ساعة، وصول 37 سفينة، وسفر 25 أخرى، فيما بلغ إجمالي السفن العامة 77 .





وأضافت وزارة النقل في بيان لها اليوم، أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية ، بلغ ٢٦٢ ألف طن بضائع.



