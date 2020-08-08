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أخبار البلد

262 ألف طن بضائع عبر الموانئ خلال 24 ساعة

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قالت وزارة النقل إن حركة تشغيل الموانئ، شهدت خلال آخر 24 ساعة، وصول 37 سفينة، وسفر 25 أخرى، فيما بلغ إجمالي السفن العامة 77 . 

وأضافت وزارة النقل في بيان لها اليوم، أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية ، بلغ ٢٦٢ ألف طن بضائع. 

وكانت هيئة الموانئ قد أكدت أنه يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.
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