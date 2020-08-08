يا رب سلمهم من كل سوء.. حلا شيحا توجه رسالة للشعب اللبناني

وجهت الفنانة حلا شيحا رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية الذي وقع منذ أيام.





ونشرت حلا شيحا صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "صورة مع اهلي في لبنان بلدي الغالي من قلبي خزينة وادعوا من قلبي لكل من قُتيلوا غدرًا ومن اُصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع هذا المشهد الذي اوجع الوطن العربي كله".





وتابعت "يارب سلمهم من كل سوء واشفي المصابين واحفظ لبنان من كل شر ومن كل من دبر او يدبر او خطط او يخطط لتدمير لبنان 🇱🇧 لانه مهما ظن انه يحاول لن يستطيع لان شعبها اقوي.. يارب احفظ بلدي لبنان وبلادنا من كل سوء واحفظ اولادنا واهلنا في كل بقاع الارض امين 🙏".









يذكر أن آخر أعمال حلا شيحا فيلم "مش انا " بطولة تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.









وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة نفسية ويتعرض للعديد من المصاعب في حياته.







