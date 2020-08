يا رب سلمهم من كل سوء.. حلا شيحا توجه رسالة للشعب اللبناني

View this post on Instagram

صورة مع اهلي في لبنان بلدي الغالي من قلبي خزينة و ادعوا من قلبي لكل من قُتيلوا غدرًا و من اُصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع هذا المشهد الذي اوجع الوطن العربي كله يارب سلمهم من كل سوء و اشفي المصابين و احفظ لبنان من كل شر و من كل من دبر او يدبر او خطط او يخطط لتدمير لبنان 🇱🇧 لانه مهما ظن انه يحاول لن يستطيع لان شعبها اقوي .... يارب احفظ بلدي لبنان و بلادنا من كل سوء و احفظ اولادنا و اهلنا في كل بقاع الارض امين 🙏