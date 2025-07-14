برلماني: وعي المصريين صمام الأمان لاستقرار الدولة وتقدمها

شدد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، مؤكدًا أنها تمثل لحظة فارقة في مسار الديمقراطية المصرية، وفرصة حقيقية لترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن انتخابات الشيوخ ليست مجرد استحقاق دستوري، بل هي محطة أساسية في بناء الدولة الحديثة، حيث يضطلع المجلس بدور كبير في دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، ومراجعة السياسات العامة، ما يعزز من جودة الأداء التشريعي، ويحقق التوازن بين سلطات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات هي تعبير صادق عن الانتماء الوطني، وهي مساهمة فعالة في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأشار احمد محسن، إلى أن الدولة تعوّل كثيرًا على وعي المواطنين، وحرصهم على دعم الاستقرار، لافتًا إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد ترشح نخبة من أصحاب الكفاءة والخبرة، القادرين على تقديم إضافة حقيقية للحياة التشريعية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

ودعا نائب الصعيد جموع المصريين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الوطني، والمشاركة بكثافة في صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن قوة أي تجربة ديمقراطية تبدأ من حجم مشاركة شعبها في اختيار من يمثلهم.

واختتم النائب احمد محسن تصريحه، بالتأكيد على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل ضمانة حقيقية للاستقرار، وتجسيدًا لإرادة المصريين في دعم المسار الديمقراطي الذي تمضي فيه الدولة بإرادة قوية ورؤية واضحة للمستقبل.