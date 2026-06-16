نسىرين طافش تثير الجدل: الناس الوقحة تشوف نفسها صح مهما سوت

أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت نسرين طافش :لما تستغرب وقاحة بعض البشر تذكر ريا لما قالت لسكينه : الولية وانا أخنقها عضتني بإيدي كأني عدوتها،الناس الوقحة تشوف نفسها صح مهما سوت.

وعلى الصعيد الفني، تغيبت نسرين طافش عن دراما رمضان 2026 بعد تأجيل عرض مسلسلها الجديد “أنا وهو وهم”، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني.

المسلسل من قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش، بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع، وإنتاج شركة بيليون، ويجمعها بأحمد صلاح حسني للمرة الثانية بعد تعاونهما في مسلسل “ختم النمر” الذي عُرض عام 2020.