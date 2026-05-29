نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية على البحر في عيد الأضحى

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تستمتع بإجازة عيد الأضحى على أحد الشواطئ.

وخطفت نسرين الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت تاييرًا من الشيفون باللون العاجي مزينًا بطبعات ورود صفراء؛ بلغ سعر التنورة نحو 65 جنيهًا إسترلينيًا بما يعادل حوالي 4560 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر البلوزة 85 جنيهًا إسترلينيًا بما يعادل نحو 6 آلاف جنيه مصري.

واستكملت إطلالتها بحقيبة صيفية من الرافيا من تصميم دار Loro Piana، بلغ سعرها نحو 6900 دولار، أي ما يعادل قرابة 360 ألف جنيه مصري.

وعلى الصعيد الفني، تغيبت نسرين طافش عن دراما رمضان 2026 بعد تأجيل عرض مسلسلها الجديد “أنا وهو وهم”، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني.

المسلسل من قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش، بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع، وإنتاج شركة بيليون، ويجمعها بأحمد صلاح حسني للمرة الثانية بعد تعاونهما في مسلسل “ختم النمر” الذي عُرض عام 2020.