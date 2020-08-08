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أخبار العالم

الخليج يسجل تراجعا في إصابات كورونا باستثناء دولة واحدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:21 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في الخليج تتراجع
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محمود نوفل
ابرزت التقارير الصادرة عن وزارات الصحة في دول منطقة الخليج عن تراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بالمقارنة باليوم الذي قبله بإستثناء دولة واحدة وهي الإمارات العربية المتحدة.

في قطر، أعلنت وزارة الصحة  عن رصد  وفاتين و267 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل وفاتين و291 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 112650 منها 182 حالة وفاة و3030 حالة نشطة و109438 حالة شفاء.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة  37 وفاة و1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (مقابل 38 وفاة و1567 إصابة أمس)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 287262 إصابة مؤكدة حتى اليوم، بما في ذلك 3130 حالة وفاة و33692 حالة نشطة و250440 حالة شفاء..

بينما الكويت، فقد رصدت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير ثلاث وفيات و472 إصابة جديدة بكورونا (مقابل وفاتين و682 إصابة أمس)، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" في البلاد إلى 71199 بما فيها 474 وفاة و7919 حالة نشطة و62806 حالات شفاء.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة سبع وفيات و290 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد  (مقابل 10 وفيات و354 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا المؤكدة في البلاد 81357 منها 509 حالات وفاة و73481 حالة شفاء.

فيما تظل الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تجاوزت فيها حصيلة الإصابات الجديدة خلال آخر 24 ساعة رقم اليوم السابق (239 إصابة اليوم مقابل 216 إصابة أمس)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 62300 إصابة مؤكدة منها 356 حالة وفاة و56245 حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية في البحرين عن تسجيل حالة وفاة واحدة في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لوافد يبلغ من العمر 53 عامًا ليرتفع إجمالي الوفيات منذ الجائحة وحتي الآن الي 160 حالة ، دون الإعلان عن عدد الإصابات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حتي الآن.
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