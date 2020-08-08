أستاذ قانون دولي: مصر رفضت توسلات أردوغان لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.. فيديو

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مصر واليونان قامتا بمفاوضات شاقة، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما على مدار 5 سنوات، مشيرًا إلى أن القاهرة أصرّت على كامل حقوقها في البحر المتوسط، وفقا لما تقتضيه اتفاقية ترسيم البحار التابعة للأمم المتحدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا لم تبرم بين ليلة وضحاها، مثلما حدث بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق، مضيفًا أن منطقة شرق المتوسط هي الأفقر في تعيين الحدود بين بحار العالم، ورغم ذلك قامت مصر بتوقيع اتفاقيتين لترسيم الحدود مع قبرص واليونان.





واختتم أيمن حديثه، بأن هناك مساحة تماس صغيرة جدا بين الشواطئ المصرية والتركية، ما بين بلطيم ومدينة أنطاكية بجنوب أنقرة، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يتوسل لمصر لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود حتى 1 أغسطس، ولكن مصر رفضت هذا الأمر، بسبب السياسة التركية خلال الفترة الأخيرة التي تعمل على التوسع والتمدد خارج الحدود، وهذا واضح في تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن تركيا ذهبت إلى ليبيا للبقاء للأبد.