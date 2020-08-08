فيديو مروع لتساقط الصخور من قمة جبل الجذم على سيارة في السعودية.. شاهد

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو يرصد تساقط الصخور من قمم جبل الجذم بمحافظة العارضة الواقعة في شرق منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.





وتسبب تساقط الصخور فى تحطيم سيارة بشكل كامل كانت متوقفة بجانب الطريق. بوغلاق الطريق أمام حركة السيارات في مشهد مروع.





وقالت مصادر محلية إن حادث تحطم السيارة لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح.





يذكر أن أهالي جبل الجذم يكررون مناشداتهم دوريّا من أجل سفلتة بعض الطرق وصيانتها نظرا لما تسببه لهم من متاعب.





وأشار سكان العبادل إلى أن الطريق المؤدي إلى المركز الصحي مقطوع وسط مطالبات بتعجيل صيانته.



