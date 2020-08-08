غدا.. المالية تبيع أجلي خزانة بـ 19 مليار جنيه





قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنها عهدت للبنك المركزي بعملية تدبير عملية الطرح في صورة اقتراض من المؤسسات التمويلية.

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ومن المقرر أن يتم بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.





ومع طرح الوزارة لأجلي 91 و266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 26 مليار جنيه خلال يومي الاثنين و الخميس المقبلين.



