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اقتصاد

البترول: اتفاقية اليونان تتيح طرح مزايدات للتنقيب في البحر المتوسط.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:32 م
تعيين الحدود مع اليونان
تعيين الحدود مع اليونان
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قسم الاقتصاد
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان؛ ستتيح طرح مزايدات للتنقيب في البحر المتوسط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر واليونان عضوان في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيتحول إلى مؤسسة دولية.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أنه حال عدم ترسيم الحدود ؛ لن تستطيع الدولة أن تجري عمليات استكشاف وتنقيب عن النفط.

ونوه إلى أن عملية ترسيم الحدود تمنح الدولة حق طرح مزايدات عالمية، مشيرا إلى أنه من خلال ترسيم الحدود مع قبرص استطاعت مصر أن تحقق مزايدات عالمية في المنطقة الاقتصادية وتم اكتشاف حقل ظهر.

وكشف المتحدث باسم وزارة البترول عن أن حجم احتياطي الغاز في البحر المتوسط 300 تريليون قدم مكعب، مؤكدا أن بيوت الخبرة العالمية تؤكد على أن مياه البحر المتوسط غنية بالمواد البترولية.


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