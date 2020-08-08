الاتفاقية سارية.. البترول: ترسيم الحدود مع اليونان يمكن مصر من طرح مزايدات عالمية في المتوسط

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان تتيح لمصر العديد من المزايا ومنها قدرة مصر على طرح مزايدات عالمية جديدة في البحر المتوسط أمام الشركات العالمية والاتفاقية سارية.





وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد تعيين الحدود البحرية مع قبرص استطعنا اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي ".





وتابع :" منتدى غاز الشرق المتوسط به 7 دول البحر المتوسط سوف يتم تحويله إلى منظمة عالمية".





وأكمل حمدي عبد العزيز:" الاتفاقيات الدولية بترسيم الحدود البحرية هامة للغاية من اجل جلب المستثمرين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز ".





ولفت :" مصر رسمت الحدود البحرية مع قبرص واليونان في البحر المتوسط، ورسمت الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر ".