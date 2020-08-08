AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاتفاقية سارية.. البترول: ترسيم الحدود مع اليونان يمكن مصر من طرح مزايدات عالمية في المتوسط

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال  حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان  تتيح لمصر العديد من المزايا ومنها قدرة مصر على طرح مزايدات عالمية جديدة في البحر المتوسط أمام الشركات العالمية والاتفاقية سارية.

وأضاف  عبد العزيز  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد تعيين الحدود البحرية مع قبرص استطعنا اكتشاف حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي ".

 وتابع :"  منتدى غاز الشرق المتوسط به 7 دول البحر المتوسط  سوف يتم تحويله إلى منظمة عالمية".

 وأكمل حمدي عبد العزيز:"  الاتفاقيات الدولية بترسيم الحدود البحرية هامة للغاية من اجل جلب المستثمرين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز ".

 ولفت :"  مصر رسمت الحدود البحرية مع قبرص واليونان في البحر المتوسط، ورسمت الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البترول: طرحنا مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر وكبرى الشركات العالميى تعمل في مصر

وزير خارجية اليونان يزور القاهرة الخميس.. توقعات بــ صفعة جديدة لــ بلطجي المتوسط بتوقيع اتفاق..ودندياس: ترسيم الحدود البحرية مع جيراننا هدف ثابت لنا

فوز 3 شركات.. البترول: طرح مزايدة عالمية للتنقيب فى منطقة البحر الأحمر.. فيديو

مصر واليونان في مركب واحد أمام عدو مشترك.. اتفاقية مرتقبة تصعق أردوغان

السيسي صاحب الفضل الأول.. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول في 6 سنوات

تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

ترشيحاتنا

العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

على الأغانى الأجنبية.. هند عبد الحليم ترقص بحفل زفافها.. شاهد

محمود علاء ومصطفى محمد.. طلعت يوسف يعلن إيقاف مصدر الخطورة فى الزمالك

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد