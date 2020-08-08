وزارة البترول: البحر المتوسط مكمن غاز عالمي

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، إنه بعد ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛ سنتمكن من طرح مزايدات عالمية للتنقيب في مناطق بِكر، لم يتم البحث والتنقيب فيها مسبقا.





وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البحر المتوسط هو مكمن غاز عالمي، وبه احتمالات تواجد غاز بكميات كبيرة ".





وأوضح حمدي عبد العزيز:" بيوت الخبرة العالمية تؤكد ان مياه البحر الابيض المتوسط غنية بالمواد البترولية".





واكمل حمدي عبد العزيز:" هناك اتفاق على مد خط أنابيب غاز بين مصر وقبرص".





ولفت حمدي عبد العزيز:" مصر واليونان اعضاء في الامم المتحدة وتم توقيع الاتفاق وفق الشرعية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة".