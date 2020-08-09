محمد عفيفي: رابطة المعلقين ماتت إكلينيكيا.. ورفضت التعليق لإسرائيل.. والأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا

أحدث محمد عفيفي ثورة في التعليق الرياضي ونجح فى اختراق جدران التقليدية عبر أثير الراديو وشاشات التليفزيون من خلال صوته وتعليقه على مباريات كرة القدم ومختلف اللعبات الفردية.









قديما كان التعليق الرياضي مقتصرا على لعبة كرة القدم أو التخصص فى لعبات فردية معينة، لكن محمد عفيفي نجح فى الخروج من التعليق على مباراة في لعبة كرة القدم إلى أخرى بكرة الطائرة ثم التنس ومختلف اللعبات الفردية، ولا توجد لديه أية أزمة فى ذلك نظرا لامتلاكه الثقافة الكافية في كل لعبة على حدة.









خاض تجربة احترافية فى إحدى دول الخليج للتعليق على لعبة التنس واللعبات الأخرى وتفوق فى إثبات ذاته وكان بمثابة واجهة مشرفة لمصر ونال تكريما مرتين فى أولمبياد لندن وريو دي جانيرو في البرازيل.









جانيرو أكد محمد عفيفي، المعلق الرياضى، أنه معلق شامل بعمله وتاريخه فى مجال التعليق الرياضي، لافتا إلى أن قناة النيل للرياضة بيته، مشيرا إلى أنه حصل على تكريم فى أولمبياد لندن وريو دي









وقال فى حواره لـ "صدى البلد": "بدايتي كانت عام 2008 عن طريق ماسبيرو، وفى الأساس كنت صحفيا فى جريدة "الكورة اليوم"، وعملت موضوع كبير ونجحت فيه آنذاك وطلبت من الأستاذ لطفى السقعان وسمعت حد كان بيعلق على الدوري الذهبي، وطلبت منه التعليق على ألعاب القوى وكان رئيس القناة مصطفى حسين آنذاك، وعلقت وكانت أول انطلاقة مسابقات الكومباين فى الخماسي الوحيد وبدايتى منها وأول فرصة فى مباريات كرة القدم كانت فى الدورى البرتغالى وأول مباراة أعلق عليها".









وأضاف: "الاحتراف فى الخارج كان فى 2010 فى الدورى الماسى من 2008 إلى 2011، واختاروني ضمن أفضل 30 معلقا للتواجد في أولمبياد لندن، وتم تكريمي وأنا عندى 26 سنة ضمن أفضل 100 معلق، وبعدها رجعت مصر اتصل بي المعلق الرياضى الشهير على محمد على وقال لى إن ناصر الخليفي، رئيس اتحاد التنس، طلب حضوري إلى "بى إن سبورت" وعمل اختبار 3 أيام للتأقلم على الأجواء"، منوها إلى أنه فى آخر عام 2012 عمل فى "بى ان سبورت" وعلق فى التنس وقتا كبيرا جدا وكان متخصصا فى التنس وتفوق فى العديد لكن الأولوية داخل مصر كانت لكرة القدم.









واستطرد: "اتحاد إذاعة الدول العربية طلب من ماسبيرو بشكل رسمي حد يروح أولمبياد ريودي جانيرو فى البرازيل، وكانوا عايزين حد سنه صغير وخبرة وقلت لهم فى "بى ان سبورت" إنى همشى وحطولى عقد كبير ومغرى وتمسكت بالمغادرة وسافرت وتم تكريمي فى البرازيل فى ريودى جانيرو، وتم تكريمي في 2 أولمبياد".









وشدد على أن المعلق الرياضى يجب أن يكون شاملا، وأنه معلق شامل بما قدمه بشكل عام فى مسيرته وبطولة العالم الأخيرة فى مقدونيا علق عليها، كما علق على مباريات كرة الطائرة المباريات الكبيرة ومباريات كرة القدم و ألعاب القوى الدوري الماسي، لافتا إلى أنه يعتبر قناة النيل للرياضة بيته.







