وزير شئون المجالس النيابية: 2021 عام الانتقال للعاصمة الإدارية

اكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن النظام البرلماني القائم على " الغرفتين" يثري الحياة النيابية وانه يسمح بتمثيل اصحاب الخبرات حيث تزداد مساحة تمثيل المواطنين في المجلسين " الشيوخ و النواب، قائلا في تصريحات خاصة:" أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية يكرس الديمقراطية".
حول التنسيق بين مجلسي الشيوخ و النواب خلال المرحلة المقبلة، قال وزير شئون المجالس النيابية " سيتولى كل مجلس اختصاصاته على أكمل وجه والغرفتين يكملان بعضهما البعض، موضحا أن اختصاصات مجلس الشيوخ المنصوص عليها في الدستور ستؤدي في النهاية إلى خروج القوانين في أحسن صورة، بما يثرى الحياة النيابية
وحول مسمى الوزارة الجديد بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، قال المستشار علاء فؤاد مسمى الوزارة الجديد هو "وزارة شئون المجالس النيابية"، بدلًا من وزارة شئون مجلس النواب .
و اكد المستشار علاء فؤاد، أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ و تباشر عملها لحين انتخاب مجلس الشيوخ، لافتا الى أن حصر الأصول تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقلها، مضيفا " تقدم 546 موظف للانتقال من مجلس النواب للشيوخ".
و اضاف " و قامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين.
الجدير بالذكر أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2019 والذي أعاده مجددا للحياة السياسية .
الجدير بالذكر ايضا أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ و الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي وممثل لوزارة المالية .
و في سياق اخر اكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مجلس الشيوخ سيكون مقره بالمقار التي كانت خاصة بمجلس الشورى الملغي والتي آلت إلى مجلس النواب وسينعقد في قاعة الشورى.
و حول موعد الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة قال وزير شئون المجالس النيابية في تصريحات خاصة " الانتقال للعاصمة الإدارية كان محدد له شهر يونيو 2020 ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد تم إرجاء الأمر حتى 2021 وإن شاء الله يتم هذا الأمر في التوقيت المحدد.