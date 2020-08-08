وزير شئون المجالس النيابية: 2021 عام الانتقال للعاصمة الإدارية

اكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن النظام البرلماني القائم على " الغرفتين" يثري الحياة النيابية وانه يسمح بتمثيل اصحاب الخبرات حيث تزداد مساحة تمثيل المواطنين في المجلسين " الشيوخ و النواب، قائلا في تصريحات خاصة:" أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية يكرس الديمقراطية".





حول التنسيق بين مجلسي الشيوخ و النواب خلال المرحلة المقبلة، قال وزير شئون المجالس النيابية " سيتولى كل مجلس اختصاصاته على أكمل وجه والغرفتين يكملان بعضهما البعض، موضحا أن اختصاصات مجلس الشيوخ المنصوص عليها في الدستور ستؤدي في النهاية إلى خروج القوانين في أحسن صورة، بما يثرى الحياة النيابية





وحول مسمى الوزارة الجديد بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، قال المستشار علاء فؤاد مسمى الوزارة الجديد هو "وزارة شئون المجالس النيابية"، بدلًا من وزارة شئون مجلس النواب .





و اكد المستشار علاء فؤاد، أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ و تباشر عملها لحين انتخاب مجلس الشيوخ، لافتا الى أن حصر الأصول تمهيدا لاتخاذ إجراءات نقلها، مضيفا " تقدم 546 موظف للانتقال من مجلس النواب للشيوخ".





و اضاف " و قامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجاري ألان تسكين الموظفين.





الجدير بالذكر أن عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية تم بموجب التعديل الدستوري لعام 2019 والذي أعاده مجددا للحياة السياسية .





الجدير بالذكر ايضا أن لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ و الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي وممثل لوزارة المالية .





و في سياق اخر اكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مجلس الشيوخ سيكون مقره بالمقار التي كانت خاصة بمجلس الشورى الملغي والتي آلت إلى مجلس النواب وسينعقد في قاعة الشورى.





و حول موعد الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة قال وزير شئون المجالس النيابية في تصريحات خاصة " الانتقال للعاصمة الإدارية كان محدد له شهر يونيو 2020 ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد تم إرجاء الأمر حتى 2021 وإن شاء الله يتم هذا الأمر في التوقيت المحدد.