نيوزيلاندا الأولى.. مواعيد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

بدأ في تمام التاسعة صباحا بتوقيت ويلنجتون، عاصمة نيوزيلاندا، تلقي خطابات وأوراق اقتراع عملية التصويت الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، عبر البريد وتنتهي عملية التصويت في تمام التاسعة مساء بتوقيت نيوزيلاندا المحلي.





وبسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، تجري عملية تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.





وتستمر عملية التصويت في الانتخابات، بــ مجلس الشيوخ 2020، للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج يومى 9 و 10 أغسطس، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ.