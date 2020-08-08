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توك شو

وائل الإبراشي من بيروت: رائحة الموت تفوح من كل مكان

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:35 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن غضب الشعب اللبنانى جراء تفجيرات بيروت له أسانيده كون حجم الدمار الناتج عن الإنفجار هائلا ورائحة الموت تفوح من كل مكان والأمر غير قاصر على تحطم واجهات المنازل والأسقف، ولكن هناك منازل اقتلعت من مكانها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"،من لبنان،و المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ما رصده فى بيروت يكشف الجحيم الذى عاشه الشعب اللبنانى يوم 4 اغسطس، وتابع:"اشم رائحة الموت فى كل مكان ذهبت إليه بيوت اقتلعت من مكانها".

ولفت "الإبراشى"، إلى الدمار الذى حدث تسبب فى حالة من الغضب العارم لدى اللبنانيين الذين خرجوا فى مظاهرات غضب واحتجاج، وتابع:"رسالة المحتجين تقول إن بيروت عاصمة للحياة وليس للموت".
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