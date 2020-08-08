وائل الإبراشى من أطلال مرفأ بيروت: نصف عاصمة الحياة والجمال تحطم بالكامل





قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نصف العاصمة اللبنانية بيروت تحطم بالكامل، موضحًا أن حجم الدمار والحطام طال 6 كيلو متر فى كافة الاتجاهات من منطقة الانفجار بمرفأ بيروت، وتابع:" تفجير لبنان أشبه بقنبلة نووية مصغرة".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "التاسعة"،من لبنان،و المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن عصب أى دولة تجاريًا هى الموانئ التى بها، مشيرًا إلى أن حالة مرفأ بيروت مزرية، وتابع:" 70% من حجم الصادرات والواردات للبنان تمر من هذا المرفأ".





تجول "الإبراشى"، فى شوارع بيروت ورصد حجم الدمار الذى طال البنايات والكبارى، كما تجول داخل المرفأ وتجول فى صومعة القمح التى دمرت بالكامل.





وتعليقًا على الجسر الجوى المصرى لمساندة بيروت فى محنتها ليس منحة ولكن هو نتيجة العلاقات الوثيقة بين الشعبين.



