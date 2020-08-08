غادة والي: الرئيس السيسي دعم ترشيحي لمنصب الأمم المتحدة.. فيديو

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن وصولها للمنصب الحالي ماهو إلا تحدي جديد، تحاول أن تثبت من خلاله أن المرأة المصرية والعربية والمرأة بشكل عام قادرة على التصدي لكل الموضوعات في كافة المجالات.



وأضافت "والي" خلال حوراها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن مجال عملها الحالي مختلف، كما أن مستوى تغطيتها مختلف، لأنها تشرف على 103 بلدان، إضافة إلى العمليات والمواقع التي لديها في كل بلد في العالم.



وتابعت": الدولة المصرية رشحتني إلى هذا المنصب، كما أننا تلقيت دعما من قبل الرئيس السيسي، وعقبت: وزارة الخارجية المصرية أدارت الملف الخاص بي، وشددت على أن هذا المنصب يجب أن يكون لدى مرشحيه العديد من الكفاءات والقدرات.





وواصلت قائلة: منظمة الأمم المتحدة تعمل على قضايا الأمن والجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب، إضافة إلى الإشراف على الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها دول العالم، وتابعت: لدينا أيضا عمل في مجال رفع الوعي العام والتدريب.